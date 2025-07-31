Мотивовані Усиком: "Полісся" розбило європейського карлика та вийшло в наступне коло Ліги конференцій (відео)

Житомирське "Полісся" уникнуло ганьби на євроарені. Після поразки в першому матчі, "вовки" впевнено та яскраво здолали в грі-відповіді другоого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Санта-Колому" з Андорри і вийшли до наступного кола змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь
"Санта-Колома" - "Полісся" - 1:4 (перший матч - 2:1)
Голи: Крушинський, 49 (автогол) - Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 60, Гайдучик, 77
Перед матчем-відповіддю у Андоррі футболістів "Полісся" мотивував сам абсолютний чемпіон з боксу Олександр Усик.
Спортсмен, який "за сумісництвом" є форвардом житомирської команди (і навіть представлений у цій якості на офіційному сайті), звернувся до одноклубників:
"Хлопці, сьогодні важлива гра у вас. Хочу кожному з вас побажати боротися, грати до кінця і розуміти: все, що ви зробите - це ваша заслуга. Все, що ви не зробите - це також ваша заслуга. Боріться до кінця! Ви бійці! Будь ласка, покажіть гарну гру. "Полісся", вперед!"
Футболісти "зграї" почули абсолютного чемпіона і доволі швидко встановили паритет за сумоу двох матчів.
Вже на 4-й хвилині спрацював пресинг гостей. Гуцуляк та Михайліченко змусили оборонців "Санта-Коломи" втратити м'яч біля власних воріт, після чого останній з кута штрафного пробив влучно у верхній кут.
Житомирці і після голу продовжили активно діяти на половині поля господарів, і, здавалося, що вони зможуть швидко розвинути успіх. Проте, стартовий натиск більше результату не приніс. А згодом андоррці оговтались.
Принаймні друга реальна небезпека в матчі виникла вже біля воріт Кудрика, коли Леон з меж воротарського головою пробив поруч зі стійкою.
До перерви "вовки" мали ще лише один момент, але Філіппов з лінії штрафного виконав удар невдало. На відпочинок команди пішли за мінімальної переваги гостей - 0:1.
Другий тайм також розпочався з активності гостей. На 48-й хвилині Філіппов подвоїв рахунок, завершивши затяжну атаку своєї команди. 2:0 - цей результат влаштовував житомирців.
Але радіти довелося недовго: вже в наступній своїй атаці "Санта-Колома" один гол відіграла. Захисник "Полісся" Крушинський зрізав м'яч у власні ворота.
Втім український клуб вже знайшов свою гру і його було важко зупинити.
На 60-й хвилині третій гол у ворота господарів провів Андрієвський, пробивши голкіпера з другої спроби.
А на 77-й новачок житомирців Гайдучик записав на свій рахунок дебютний м'яч на євроарені, доповнивши зусилля Назаренка.
"Полісся" вперше в історії подолало суперника в єврокубках. Підопічні Руслана Ротаня пробились у третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, де зіграють з переможцем пари "Паш" (Угорщина) – "Марібор" (Словенія). Матчі цієї стадії пройдуть 7 та 14 серпня.
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