Мотивированные Усиком: "Полесье" разбило европейского карлика и вышло в следующий круг Лиги конференций (видео)

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, ответный матч

"Санта-Колома" - "Полесье" - 1:4 (первый матч - 2:1)

Голы: Крушинский, 49 (автогол) - Михайличенко, 4, Филиппов, 48, Андриевский, 60, Гайдучик, 77

"Вперед!" - от чемпиона

Перед ответным матчем в Андорре футболистов "Полесья" мотивировал сам абсолютный чемпион по боксу Александр Усик.

Спортсмен, который "по совместительству" является форвардом житомирской команды (и даже представлен в этом качестве на официальном сайте), обратился к одноклубникам:

"Ребята, сегодня важная игра у вас. Хочу каждому из вас пожелать бороться, играть до конца и понимать: все, что вы сделаете - это ваша заслуга. Все, что вы не сделаете - это также ваша заслуга. Боритесь до конца! Вы бойцы! Пожалуйста, покажите хорошую игру. "Полесье", вперед!"

Быстрый гол без продолжения

Футболисты "стаи" услышали абсолютного чемпиона и довольно быстро установили паритет по сумме двух матчей.

Уже на 4-й минуте сработал прессинг гостей. Гуцуляк и Михайличенко заставили защитников "Санта-Коломы" потерять мяч у собственных ворот, после чего последний с угла штрафной пробил точно в верхний угол.

Житомирцы и после гола продолжили активно действовать на половине поля хозяев, и, казалось, что они смогут быстро развить успех. Однако, стартовый натиск больше результата не принес. А потом андоррцы оправились.

По крайней мере вторая реальная опасность в матче возникла уже у ворот Кудрика, когда Леон из пределов вратарской головой пробил рядом со стойкой.

До перерыва "волки" имели еще только один момент, но Филиппов с линии штрафной выполнил удар неудачно. На отдых команды ушли при минимальном преимуществе гостей - 0:1.

Голевая феерия "стаи"

Второй тайм также начался с активности гостей. На 48-й минуте Филиппов удвоил счет, завершив затяжную атаку своей команды. 2:0 - этот результат устраивал житомирцев.

Но радоваться пришлось недолго: уже в следующей своей атаке "Санта-Колома" один гол отыграла. Защитник "Полесья" Крушинский срезал мяч в собственные ворота.

Впрочем украинский клуб уже нашел свою игру и его было трудно остановить.

На 60-й минуте третий гол в ворота хозяев провел Андриевский, пробив голкипера со второй попытки.

А на 77-й новичок житомирцев Гайдучик записал на свой счет дебютный мяч на евроарене, дополнив усилия Назаренко.

Что дальше

"Полесье" впервые в истории преодолело соперника в еврокубках. Подопечные Руслана Ротаня пробились в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграют с победителем пары "Паш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения). Матчи этой стадии пройдут 7 и 14 августа.