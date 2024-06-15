Мотивація чи шантаж: психолог пояснила, чи можна обіцяти дитині подарунки за успіхи в навчанні

Часто батьки для того, щоб мотивувати дитину до навчання, обіцяють подарунки за успішні результати. Або ж навпаки погрожують покаранням, якщо дитина не справиться із обов'язками. Втім, чи ефективний такий підхід?

Як правильно мотивувати дитину до навчання

За словами психолога, мотивувати потрібно власним прикладом. Якщо батьки не читають і жодного разу дитина не бачила їх з книжкою, важко переконати, що це корисно, коли сама мама цього не робить. Особливо це стосується менших дітей, для яких батьки є авторитетом.

"Стосовно обіцянок, що "ми тобі купимо ляльку, якщо щось вивчиш", то тут тонка межа між маніпуляцією та вмінням домовлятись. Шантажувати точно не можна і казати, якщо чогось не вивчиш, то будеш сидіти вдома ціле літо. Так дитина сприйматиме навчання з негативними емоціями. А якщо ви скажете: "якщо зараз підтягнеш математику, то влітку не треба буде ходити до репетитора", це вже буде емоційно інше навантаження", - каже Герженій.

Також вона наголошує, що не можна порівнювати дітей із друзями чи однокласниками.

"Якщо вже хочете порівняти дитину, то тільки з нею теперішньою. Скажіть: "Дивись, у тебе раніше не виходило, а зараз як вже гарно пишеш. А в майбутньому, я впевнена, у тебе взагалі будуть усі букви рівненькі", - говорить психолог.

З якого віку віддавати дитину на гуртки і яким має бути завантаження

"Треба дивитись, наскільки дитині подобаються заняття та у якому форматі вони проводяться. Якщо усіх посадили й змушують слухати - то такого однозначно робити не бажано. Якщо це заняття в ігровій, пізнавальній формі і дитина на них з радістю ходить, тоді це в користь. Якщо є якісь негативні емоції, або вона рюмсає - тоді не варто", - пояснює Герженій.

Дуже важливо батькам спостерігати за дитиною, якщо вона приходить втомлена, в'яла, то йде перевантаження. У такому разі варто зменшити кількість активностей.

"У ранньому дитинстві англійська мова схоплюється краще, особливо, якщо є мовне середовище. Якщо це гарні гуртки і професіонали там розуміють, що не треба вчити алфавіт як у школі, а робити це в ігровій формі, тоді варто віддавати на гурток. Треба також орієнтуватись на дитину, бо дехто може всидіти пів години спокійно, а дехто - не більше 5 хвилин. Це все індивідуально", - додає психолог.