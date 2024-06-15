Мотивация или шантаж: психолог объяснила, можно ли обещать ребенку подарки за успехи в обучении

Часто родители для того, чтобы мотивировать ребенка к обучению, обещают подарки за успешные результаты. Или наоборот угрожают наказанием, если ребенок не справится с обязанностями. Но эффективен ли такой подход?

Как правильно мотивировать ребенка к обучению

По словам психолога, мотивировать нужно своим примером. Если родители не читают и ни разу ребенок не видел их с книгой, трудно убедить, что это полезно, когда сама мама этого не делает. Особенно это касается меньших детей, для которых родители являются авторитетом.

"Что касается обещаний, что "мы тебе купим куклу, если что-то выучишь", то здесь тонкая граница между манипуляцией и умением договариваться. Шантажировать точно нельзя и говорить, если чего-то не выучишь, то будешь сидеть дома целое лето. Так ребенок будет воспринимать обучение с отрицательными эмоциями. А если вы скажете: "если сейчас подтянешь математику, то летом не нужно будет ходить к репетитору", это уже будет эмоционально другой посыл", - говорит Гержений.

Также она отмечает, что нельзя сравнивать детей с друзьями или одноклассниками.

"Если уж хотите сравнить ребенка, то только с ним нынешним. Скажите: "Смотри, у тебя раньше не получалось, а сейчас как уже хорошо пишешь. А в будущем, я уверена, у тебя вообще будут все буквы ровные", - говорит психолог.

С какого возраста отдавать ребенка на кружки и какой должна быть загрузка

"Надо смотреть, насколько ребенку нравится занятия и в каком формате они проводятся. Если всех посадили и заставляют слушать - то такого однозначно делать не желательно. Если это занятие в игровой, познавательной форме и ребенок на них с радостью ходит, тогда это на пользу. Если есть какие-то негативные эмоции, или он хнычет - тогда не стоит", - объясняет Гержений.

Очень важно родителям наблюдать за ребенком, если он приходит усталый, то идет перегрузка. В таком случае следует снизить количество активностей.

"В раннем детстве английский язык схватывается лучше, особенно если есть языковая среда. Если это хорошие кружки и профессионалы там понимают, что не надо учить алфавит как в школе, а делать это в игровой форме, тогда стоит отдавать на кружок. Надо также ориентироваться на ребенка, потому что некоторые могут усидеть пол часа спокойно, а некоторые - не более 5 минут. Все индивидуально", - добавляет психолог.