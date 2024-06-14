Чи варто відправляти дитину на ціле літо до бабусі: пояснення психолога

Відпочинок дітей під час канікул має сприяти зміцненню фізичного здоров'я, розвитку психічної та емоційної стабільності, покращенню соціальних навичок і розумових здібностей. Значна частина українців не можуть собі дозволити табір для дитини, тому відправляють її на літо до родичів у село.

Про те, чи не травмує дитину тривала розлука з батьками, в інтерв'ю РБК-Україна розповіла психолог і гештальт-консультант Олена Герженій.

Чи не травмує дитину тривала розлука з батьками

За словами експерта, однозначного "рецепта" щодо доцільності перебування дитини впродовж всього літа у бабусі або дідуся в селі насправді немає.

Для когось літня розлука з батьками й життя з іншими близькими родичами може бути в задоволення. Для інших дітей така ситуація, навпаки, може видатись "покаранням".

"Тому треба враховувати думку дитини - чи їй комфортно. Чи вона плаче, чи вона проситься додому. Чи, навпаки, вона веселиться і знаходить там багато нових друзів", - пояснила Герженій.

Вона нагадала також, що дітям влітку найкраще побільше часу проводити на свіжому повітрі - бігати, плавати, ходити в басейн, спілкуватися, гратися з друзями.

"Має бути поєднання відпочинку і пізнання нового - це запорука цікавих канікул і чудового настрою, мотивації дитини перед новим навчальним роком", - уточнила психолог.

Чи потрібен дитині чіткий графік влітку

На думку гештальт-консультанта, для підлітків, які готуються до вступу та мають матеріали, які необхідно вивчити для успішного складання іспитів, графік може бути навіть корисним, адже це їх "структуруватиме".

"Інакше, якщо є багато завдань, може виникати паніка і підвищуватись тривожність. Їм треба збалансувати цей графік і дотримуватися його", - розповіла Герженій.

Водночас молодшим діткам вона радить робити акцент на пізнавальній діяльності.

"Поїхати на екскурсію в якийсь музей - це теж розвиток і пізнання. Можна у табір дитину відправити. Це найкращий варіант для відновлення. Там багато спілкування і розвивальних завдань, квести тощо", - зауважила експерт.

Батьки мають правильно організувати дозвілля дітей влітку, щоб дитина відновила сили перед навчанням (фото: Getty Images)

Як правильно організувати літнє дозвілля дитини

Літнє дозвілля дитини батькам потрібно організовувати належним чином, адже "відпочинок має бути правильним".

"Літо має пройти з користю і для кругозору дитини, і для інтелектуального розвитку. Це найкращий час, щоб і пізнати світ, і навчитися чомусь новому. Ідеальні варіанти - це поїздки в профільні табори. Там заохочують дітей до читання, занять спортом, є екскурсії у музеї, різні творчі завдання, майстер-класи. Зараз багато онлайн активностей, де дитина може розвиватись", - розповіла Герженій.

За її словами, для дитини важливо "донести думку, що треба постійно самовдосконалюватися".

"Їй треба показати, що процес пізнання - це надцікаве заняття, адже у світі ще багато незвіданого. А якщо дитина ціле літо просиджуватиме у телефонах, у комп'ютерах і один-два рази з батьками кудись вийде, то трьох місяців їй буде забагато. Вона може втомитися від нудьги", - наголосила психолог.