Режим дня на канікулах: чим важливий для дитини та як діяти батькам

З початком літніх канікул діти отримують довгоочікуваний відпочинок після школи. Однак на канікулах варто також дотримуватись чіткого розпорядку дня, як під час навчального року.

Про те, як побудувати розпорядок дня влітку та чим можна заохотити дитину - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Що таке розпорядок дня

Під режимом варто розуміти певний розпорядок дня, який було встановлено для життя дітей у дитячому садку, школі чи сім'ї. Він передбачає правильне чергування різних видів діяльності і відпочинку. Саме завдяки режиму діти орієнтуються коли час їсти, спати, гратися, займатися тією чи іншою справою.

Правильно організований день значною мірою впливає на фізичний та розумовий розвиток дитини. Також режим має велике виховне значення.

Як відсутність режиму вплине на дитину

Коли починаються літні канікули - більшість дітей мають багато вільного часу. Але батькам варто правильно організувати цей час, адже у майбутньому стан дитини може погіршитися. Це також може негативно позначитися на готовності до навчання після канікул.

Серед найпоширеніших проблем:

погіршення якості сну;

виникнення проблем харчової поведінки (голодування, переїдання, порушення функціонування ШКТ тощо);

зниження (у деяких випадках погіршення) мозкової активності (уваги, пам'яті, мислення тощо);

розвиток ігрової залежності (постійне перебування у телефоні, за комп'ютером);

погіршення навичок комунікації через обмеженість соціальних контактів

Чим зайняти дитину на канікулах

Щоб уникнути наслідків відсутності режиму батьки разом з дитиною можуть виконати низку простих кроків. Вони сприятимуть комплексному розвитку, а у вільний від школи період ще й зроблять дитину щасливою.

Під час літніх канікул спеціалісти рекомендують:

організувати режим дня, який не дуже відрізняється від звичного під час шкільного навчання;

прописати графік харчування;

домовитися про ранкову гімнастику та щоденні прогулянки на свіжому повітрі;

оформити домовленості як нагадування;

створити разом яскравий плакат (для молодших дітей) або щоденник/планер (для старших) з основними пунктами режиму;

відвідати з дитиною заняття різних гуртків (малювання, танці, конструювання тощо) і дозволити їй самій обрати найцікавіші;

запропонувати поїхати в літній табір (за можливості);

домовитися про обмеження у використанні гаджетів;

допомогти дитині знайти ціль, якої вона зможе досягти протягом літа: навчитися плавати, малювати тощо;

проводити ненасильницьке навчання;

визначити для дитини посильні домашні обов’язки.

Зауважимо, що режим дня влітку не означає, що дитина і надалі має прокидатись рано і мати відбій чітко о 21:00. Ви разом можете розробити спрощений графік, у якому більше часу буде виділено на розваги та ігри. Але при цьому у режимі має бути й такий пункт, як навчання.

Діти легко захоплюються новими справами, швидко засвоюють і дотримуються правил, які самі встановили та з якими погодилися.

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