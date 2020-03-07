На мосту Патона в Киеве столкнулись два автомобиля

В Киеве вечером 6 марта на мосту Патона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием Volkswagen Jetta службы такси Uklon и Dodge Ram One. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Автомобили не поделили полосу движения и столкнулись. Два автомобиля двигались в сторону левого берега: Dodge ехал по реверсивной полосе, когда Volkswagen - по левой. Во время перестраивания на другую полосу между автомобилями произошло боковое столкновение. Машины не смогли разминуться на дороге и столкнулись передней боковой частью.

Как сообщают очевидцы, в результате аварии водитель Volkswagen получил незначительные травмы головы, а у водителя Dodge повысилось давление.На месте ДТП работал экипаж патрульной полиции, карета скорой помощи и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на Одесской трассе под Киевом в связи с туманом более 10 авто попали в ДТП.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и локомотива, в результате чего пострадали шесть человек.