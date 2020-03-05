На Закарпатье автомобиль столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Водитель автомобиля проигнорировав светофор, объехал шлагбаум и совершил столкновение с локомотивом

В Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и локомотива, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Facebook.

Сообщается, что авария произошла утром 5 марта на одном из железнодорожных переездов.

"Сегодня утром на Закарпатье водитель автомобиля объехал шлагбаум на железнодорожном переезде, и совершил столкновение с локомотивом. Водитель проигнорировал запрещающие показатели световой и звуковой сигнализации", - сообщили в УЗ.

В результате столкновения 6 пассажиров автомобиля были доставлены в больницу. Водитель и еще двое пассажиров отказались от госпитализации.

Напомним, вчера, 5 марта, на Одесской трассе под Киевом в связи с туманом более 10 авто попали в ДТП. При этом сообщалось о пострадавших, однако точное их количество не уточняется.

Также РБК-Украина писало, что в Мариуполе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, вследствие чего погибли два человека. Тело одного из погибших деблокировали спасатели.