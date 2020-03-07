На мосту Патона у Києві зіткнулися два автомобіля

У Києві ввечері 6 березня на мосту Патона сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю Volkswagen Jetta служби таксі Uklon і Dodge Ram One. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інформатор".

Автомобілі не поділили смугу руху і зіткнулися. Два автомобілі рухалися в бік лівого берега: Dodge їхав по реверсивній смузі, коли Volkswagen - по лівій. Під час перестроювання на іншу смугу між автомобілями сталося бокове зіткнення. Машини не змогли розминутися на дорозі зіткнулися передньою бічною частиною.

Як повідомляють очевидці, в результаті аварії водій Volkswagen отримав незначні травми голови, а у водія Dodge підвищився тиск.На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції, карета швидкої допомоги та слідчо-оперативна група.

Раніше повідомлялося, що на Одеській трасі під Києвом в зв'язку з туманом більше 10 авто потрапили у ДТП.

РБК-Україна писало, що в Закарпатській області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю автомобіля і локомотива, в результаті чого постраждали шість чоловік.