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На мосту Патона у Києві знову прорвало трубу

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Київ, Середа 21 липня 2021 13:38
На мосту Патона у Києві знову прорвало трубу Фото: на мосту Патона у Києві знову прорвало трубу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 липня на мосту імені Євгена Патона в столиці прорвало трубу. У Дніпро з неї полився потужний фонтан води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

На цей час у "Київводоканалі" не надали офіційних повідомлень.

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Posted by Київ Оперативний on Wednesday, July 21, 2021

Нагадаємо, нещодавно в Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

Додамо, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.

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мост Патона
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