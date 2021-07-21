На мосту Патона у Києві знову прорвало трубу
Фото: на мосту Патона у Києві знову прорвало трубу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Сьогодні, 21 липня на мосту імені Євгена Патона в столиці прорвало трубу. У Дніпро з неї полився потужний фонтан води.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".
На цей час у "Київводоканалі" не надали офіційних повідомлень.
Знов за рибу гроші... Те неподобство полагодять колись? Київ, міст ПатонаPosted by Київ Оперативний on Wednesday, July 21, 2021
Нагадаємо, нещодавно в Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.
Додамо, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.