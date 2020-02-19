У Києві на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам

Іллюстративне фото (facebook.com/kyivtrafficmanagement)

Нову схему руху на мосту впроваджуватимуть у кілька етапів

У Києві на мосту імені Патона заборонили проїзд вантажівок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КП "Центр організації дорожнього руху" Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Як зазначається, нову схему руху на мосту впроваджуватимуть у кілька етапів. На першому - заборонять проїзд вантажівок вагою понад 3,5 тонни.

"Задля зниження навантаження на несучі конструкції мосту Патона, його обстеження та оцінки експлуатаційної придатності на шляхопроводі впроваджується нова схема організації дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що з 10 лютого на мосту Патона обмежено рух на кількох смугах, а для вантажівок міст взагалі закриють. Обмеження пов'язані з початком обстеження конструкцій для оцінки рівня деградації і дефектів.

Нагадаємо, планується будівництво трьох нових розв'язок на трасі Київ - Одеса та Київ - Чоп. Розв'язки будуть будувати за рахунок позик Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. Очікується, що розв'язки забезпечать розвантаження транспортних вузлів та покращать безпеку в місцях концентрації транспорту на підходах до Києва.