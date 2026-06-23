Мосту більше немає. ССО показали удари по залізниці через Північнокримський канал

Військові зазначили, що цей міст був частиною стратегічної військово-логістичної артерії окупантів і використовувався для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів.

Воно здійснювалось у двох ключових напрямках: з території РФ через Крим - для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, та усередині півострова - для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

"Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне", - розповіли у ССО.

Після ударів у ніч проти 22 червня було зруйноване як залізничне полотно, так і обвалився один з прогонів. У ніч на сьогодні відбулася друга фаза місії - дрони ССО уразили ремонтну техніку та повторно - залишки моста.

"Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал", - йдеться у заяві.