Полиция открыла дело по факту обрушения моста в Харькове

Фото: обрушение моста (hk.npu.gov.ua)

Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса

В Харькове полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста в сторону поселка Песочин. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром воскресенья, 25 августа, вблизи Харькова обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Движение транспорта было перекрыто.

Обвал моста вблизи кольцевой дороги в Харькове вызвала перегруженная фура. Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение (построено в 1977 году) квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных не относилось. По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась мостом, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции.