ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция открыла дело по факту обрушения моста в Харькове

Новости » Общество    25.08.2019 - 18:22
Полиция открыла дело по факту обрушения моста в Харькове
Фото: обрушение моста (hk.npu.gov.ua)

Дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса

В Харькове полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста в сторону поселка Песочин. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром воскресенья, 25 августа, вблизи Харькова обвалился автомобильный мост. Обрушение одной стороны автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин произошло около 9 часов утра. Движение транспорта было перекрыто.

Обвал моста вблизи кольцевой дороги в Харькове вызвала перегруженная фура. Согласно экспертизе ХАДИ, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение (построено в 1977 году) квалифицировалось как работоспособное и к категории аварийных не относилось. По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась мостом, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции.

В Харькове произошел масштабный пожар старых автопокрышек В Харькове обрушился автомобильный мост
Новости Украины Харьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь