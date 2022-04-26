Поезд Одесса - Измаил временно не будет курсировать

Поезд Одесса - Измаил "Южная Пальмира" будет временно не курсировать. Движение по этому маршруту планируется возобновить в первых числах мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Одесса".

Причина, с которой связана приостановка движения поезда Одесса - Измаил, не указывается. Издание отмечает, что движение по этому направлению планируется возобновить с 1 мая:

Напомним, утром 25 апреля оккупанты запустили в сторону Одесской области две ракеты. Одну их сбили силы противовоздушной обороны.

Отметим, днем 26 апреля в Одесской области объявили воздушную тревогу.

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