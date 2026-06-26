На Москву вновь летят неизвестные дроны, мэр говорит о "сбитиях"
В ночь на 26 июня Москва вновь подверглась атаке неизвестных дронов. Беспилотники сбивали как в области, так и над самой столицей РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Согласно постам мэра Москвы Сергея Собянина, атака на российскую столицу началась примерно в 02:30 ночи. Уже тогда он отчитался, что ПВО якобы сбили 10 дронов, летевших на город.
После этого Собянин продолжал писать посты, в которых указывал о ликвидации беспилотников. Причем некоторые посты были без уточнения, что дроны "летели на Москву". Это в свою очередь означает, что беспилотники сбивали уже над самой столицей РФ.
По состоянию на 03:39, исходя из слова Собянина, российская ПВО сбила якобы уже 30 беспилотных летательных аппаратов. Есть ли какие-то последствия, на данный момент неизвестно.
Атаки на РФ
Напомним, утром 18 июня украинские дроны массировано налетели на Москву. Как итог, беспилотники поразили нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня, из-за чего на предприятии вспыхнул пожар. Эта атака была самой большой за два года, а москвичи в свою очередь жаловались на "нефтяной дождь".
К слову, президент Украины Владимир Зеленский сообщил после этого, что Россия перекидывает системы ПВО в Москву и район Керченского моста. При этом на других направлениях защита значительно ослабла.