У Москву зачастили рейси вантажних літаків Іл-76 з Ірану

Іранський літак Іл-76, який може перевозити вантаж військового призначення сьогодні приземлився в Москві. Це вже другий рейс вантажного судна з 29 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

За даними сервісу, іранський вантажний Іл-76ТД Pouya Air (EP-PUS) сів на аеродромі "Внуково" сьогодні о 09:24. Він виконував рейс Тегеран-Москва.

Вже на сьогодні запланований відліт цього літака назад до Тегерану.

Що цікаво, до цього ж іранський літак приземлявся у Москві 21 травня і 24.

Моніторингові групи тим часом повідомляють, що вантажний Іл-76 міг доправити до Росії вантаж військового призначення.

Іран постачає Росії дрони "Шахед"

Зазначимо, що Іран надає військову підтримку Росії, яка вже понад рік веде повномасштабну війну проти України. Тегеран постачає Москві дрони-камікадзе "Шахед", які потім окупанти використовують під час атак на мирні українські міста.

Сам же Тегеран при цьому заперечує будь-які постачання озброєння для РФ. Хоча, як нещодавно розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов, окрім дронів росіяни також отримають від Ірану боєприпаси.

Москва ж бажала отримати від Тегерану і ракети, але, за даними ГУР МО, жодної ракети Іран так і не передав країні-агресору.

Примітно, що одним зі шляхів постачань дронів до РФ з Ірану є саме повітряний. Тож не виключено, що такі часті рейси до Москви можуть бути однією з причин того, що нічні атаки на Україну, зокрема Київ, останнім часом почастішали. Оскільки, за даними ГУР, "Шахеди" росіяни отримують партіями по 250-300 штук.

Україна закликає Іран припинити допомагати РФ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення в середу, 24 травня звернувся до іранського народу, наголосивши на тому, що підтримуючи Росію у війні проти України, Іран отримує лише більшу ізоляцію від світу. Зокрема, глава держави й згадав про "Шахеди".

Натомість Іран продовжує заперечувати свою причетність до військової підтримки РФ.

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