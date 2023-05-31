В Москву зачастили рейсы грузовых самолетов Ил-76 из Ирана

Иранский самолет Ил-76, который может перевозить груз военного назначения, сегодня приземлился в Москве. Это уже второй рейс грузового судна с 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным сервиса, иранский грузовой Ил-76ТД Pouya Air (EP-PUS) сел на аэродроме "Внуково" сегодня в 09:24. Он выполнял рейс Тегеран-Москва.

Уже сегодня он вернется в Тегеран.

Интересно, что до этого иранский самолет приземлялся в Москве 21 мая и 24.

Мониторинговые группы в свою очередь сообщают, что грузовой Ил-76 мог доставить в Россию груз военного назначения.

Иран поставляет России дроны "Шахед"

Отметим, что Иран оказывает военную поддержку России, которая уже больше года ведет полномасштабную войну против Украины. Тегеран поставляет Москве дроны-камикадзе "Шахед", которые затем оккупанты используют во время атак на мирные украинские города.

Сам же Тегеран при этом отрицает какие-либо поставки вооружения для РФ. Хотя, как недавно рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, кроме дронов россияне также получат от Ирана боеприпасы.

Москва же желала получить от Тегерана и ракеты, но, по данным ГУР МО, не одной ракеты Иран так и не передал стране-агрессору.

Примечательно, что одним из путей поставок дронов в РФ из Ирана именно воздушный. Не исключено, что такие частые рейсы в Москву могут быть одной из причин того, что ночные атаки на Украину, в частности Киев, в последнее время участились. Поскольку, по данным ГУР, "Шахедов" россияне получают партиями по 250-300 штук.

Украина призывает Иран прекратить помогать РФ

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения в среду, 24 мая обратился к иранскому народу , отметив, что поддерживая Россию в войне против Украины, Иран получает лишь большую изоляцию от мира. В частности, глава государства напомнил о "Шахедах".

В то же время Иран продолжает отрицать свою причастность к военной поддержке РФ.

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