На Москву та область масово летять дрони: у регіоні пожежі

Приблизно з 02:33 мер Москви Сергій Собянін став у соцмережах писати, що сили ППО нібито збивають дрони. Спочатку йшлося про 6 безпілотників, пізніше про 40, а о 04:22 стало відомо, що цифри досягли вже 83.

Причому варто відзначити, що коли Собянін писав про 40 одиниць дронів, він цього разу не писав, що це безпілотники, які летіли на Москву. Не виключено, що їх могли збити над столицею РФ.

Паралельно з постами Собяніна почали з'являтися відео в соцмережах, на деяких з яких було видно пожежі. OSINT-пабліки вказували, що вогонь виник як мінімум в одному будинку через невдалу роботу російського ППО.

Ближче до 04:30 почала з'являтися інформація, що попередньо атакований Московський НПЗ. Проте інформація поки що потребує підтверджень. Місцева влада поки що ніяк не реагувала.