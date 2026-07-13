На Москву летять дрони, у Ставропольському краї після ударів горить нафтобаза

У ніч на 13 липня Росія знову зазнала атаки дронів. Під ударом як мінімум Москва та Ставропольський край.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Москва

Починаючи з 22:20, мер Москви Сергій Собянін почав звітувати, що ППО нібито збиває дрони, які летять на столицю РФ.

Причому в одному з постів він просто написав про "відбиття атаки" цілих 8 безпілотників, що може говорити, що частина дронів таки долетіли до Москви.

За останніми даними Собяніна, за час нічної атаки ППО знищила нібито 24 безпілотники.

Ставропольський край

Цієї ночі губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Володимиров заявив, що о 01:13 в регіоні було оголошено небезпеку застосування безпілотників.

Вже за кілька хвилин в OSINT-пабликах почали писати, що дрони атакували нафтобазу в місті Михайлівську. Також у соцмережах з'явилися кадри пожежі на об'єкті та уточнювалося, що горять резервуари.

Незабаром інформацію про загоряння підтвердив і сам губернатор, заявивши наступне:

"В результаті атаки є спалах на території промзони у хуторі В'язники Шпаківського кола. Працюють пожежні розрахунки, інші екстрені служби", - йдеться у заяві.