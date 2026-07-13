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На Москву летят дроны, в Ставропольском крае после ударов горит нефтебаза

03:05 13.07.2026 Пн
2 мин
Что известно оба атаке дронов на РФ?
aimg Эдуард Ткач
На Москву летят дроны, в Ставропольском крае после ударов горит нефтебаза Фото: губернатор подтвердил пожар в Михайловске (росСМИ)
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В ночь на 13 июля Россия вновь подверглась атаке дронов. Под ударом как минимум Москва и Ставропольский край.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Москва

Начиная с 22:20 мэр Москвы Сергей Собянин стал отчитываться, что ПВО якобы сбивает дроны, которые летят на столицу РФ.

Причем в одном из постов он просто написал об "отражении атаки" целых 8 беспилотников, что может говорить, что часть дронов таки долетели до Москвы.

По последним данным Собянина, за время ночной атаки ПВО уничтожила якобы 24 беспилотника.

Ставропольский край

Этой ночью губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров заявил, что в 01:13 в регионе была объявлена опасность применения беспилотников.

Уже через несколько минут в OSINT-пабликах стали писать, что дроны атаковали нефтебазу в городе Михайловск. Также в соцсетях появились кадры пожара на объекте и уточнялось, что горят резервуары.

Вскоре информацию о возгорании подтвердил и сам губернатором, заявив следующее:

"В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы", - говорится в заявлении.

Другие атаки

Напомним, в ночь на 9 июля Силы обороны нанесли удары по объектам, которые питают нефтяной комплекс РФ и работают на военную машину Кремля.

В частности, была атакована нефтебаза "Красная заря" в Тверской области и нефтебаза "Ставропольская" в Ставропольском крае. После атаки на объектам начались масштабные пожары.

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