На Москву летять дрони, у місті працює ППО

У ніч проти 4 липня Москва опинилася під атакою невідомих дронів. Наліт розпочався ще ввечері і продовжується вже протягом кількох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці РФ Сергія Собяніна.

Судячи з посад чиновника, атака почалася приблизно о 22:45. Тоді Собянін звітував, що сили ППО знищили безпілотника, який летів на Москву.

При цьому вже в наступному повідомленні він писав про просто знищення трьох дронів. Оскільки Собянін не уточнював, чи ці дрони летіли на Москву, то, ймовірно, ці безпілотники долетіли безпосередньо до столиці РФ.

На даний момент атака триває вже більше трьох годин. Як стверджує Собянін, сили ППО сумарно збили нібито вже 13 одиниць дронів.

Також російські пабліки стверджують, що наразі столичні аеропорти не приймають і не відправляють рейси. Зокрема, обмеження введено щонайменше в аеропорту "Внуково".