На Москву летят дроны, в городе работает ПВО

В ночь на 4 июля Москва оказалась под атакой неизвестных дронов. Налет начался еще вечером и продолжается уже на протяжении нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы РФ Сергея Собянина.

Судя по постам чиновника, атака началась примерно в 22:45. Тогда Собянин отчитывался, что силы ПВО уничтожили беспилотник, который летел на Москву.

При этом уже в следующем сообщении он писал о просто уничтожении трех дронов. Поскольку Собянин не уточнял, летели ли эти дроны на Москву, то, вероятно, эти беспилотники долетели непосредственно до столицы РФ.

На данный атака продолжается уже более трех часов. Как утверждает Собянин, силы ПВО суммарно сбили якобы уже 13 единиц дронов.

Также российские паблики утверждают, что сейчас столичные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. В частности, ограничения введены как минимум в аэропорту "Внуково".