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На Москву летят дроны, в городе работает ПВО

02:19 04.07.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке на Москву?
aimg Эдуард Ткач
На Москву летят дроны, в городе работает ПВО Фото: ПВО уже якобы сбила более 10 дронов (Getty Images)
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В ночь на 4 июля Москва оказалась под атакой неизвестных дронов. Налет начался еще вечером и продолжается уже на протяжении нескольких часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы РФ Сергея Собянина.

Судя по постам чиновника, атака началась примерно в 22:45. Тогда Собянин отчитывался, что силы ПВО уничтожили беспилотник, который летел на Москву.

При этом уже в следующем сообщении он писал о просто уничтожении трех дронов. Поскольку Собянин не уточнял, летели ли эти дроны на Москву, то, вероятно, эти беспилотники долетели непосредственно до столицы РФ.

На данный атака продолжается уже более трех часов. Как утверждает Собянин, силы ПВО суммарно сбили якобы уже 13 единиц дронов.

Также российские паблики утверждают, что сейчас столичные аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. В частности, ограничения введены как минимум в аэропорту "Внуково".

Что еще известно

Напомним, на днях в СМИ была информация, что Украина разбивает два последних НПЗ, которые снабжают Москву горючим.

В частности, стало известно, что Украина вывела из строя НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области РФ. Он является одним из главных поставщиков горючего для Москвы.

Также мы писали, что системные удары Украины по российским радарам в Брянской области открыли новые возможности для украинских дронов. В частности, речь идет о поражении радаров, которые контролируют воздушное пространство в сторону столицы РФ.

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