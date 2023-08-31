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У Москві знову поскаржилися на атаку дронів, аеропорти призупинили роботу

Фото: у Москві знову поскаржилися на атаку дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Москві в ніч на 31 серпня поскаржилися на атаку дронів. Росіяни стверджують, що безпілотник збили за 100 км від російської столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

"Сьогодні силами ППО у Воскресенському районі Московської області знищено безпілотник, який летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - написав він.

Пізніше російське Міністерство оборони підтвердило, що нібито у Воскресенському районі Московської області (за 100 км від Москви) був збитий безпілотник. Росіяни традиційно звинуватили Україну.

При цьому у мережі писали, що московські аеропорти тимчасово закрили. Вони не приймали і не відправляли рейси. Станом на ранок відомо про затримку десятків рейсів.

Атаки на Москву

Варто зазначити, що у російській столиці все частіше повідомляють про вибухи та пожежі. Росіяни заявляють, що нібито Москву атакують дрони. При цьому вони переконують, що ППО їх збиває. Подібні повідомлення з'являються у мережі чи не щодня.

Нагадаємо, що одна з наймасштабніших атак відбулася в ніч на 30 липня. Тоді дрони влучили в елітний комплекс "Москва-сіті". Була пошкоджена так звана "міністерська вежа". Там розміщені офіси відразу трьох російських міністерств: Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

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