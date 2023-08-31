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В Москве снова пожаловались на атаку дронов, аэропорты приостановили работу

Фото: в Москве снова пожаловались на атаку дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Москве в ночь на 31 августа пожаловались на атаку дронов. Россияне утверждают, что беспилотник сбили в 100 км от российской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе Московской области уничтожен беспилотник, летевший в направлении Москвы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - написал он.

Позже российское Министерство обороны подтвердило, что якобы в Воскресенском районе Московской области (в 100 км от Москвы) был сбит беспилотник. Россияне традиционно обвинили Украину.

При этом в сети писали, что московские аэропорты временно закрыли. Они не принимали и не отправляли рейсы. По состоянию на утро известно о задержке десятков рейсов.

Атаки на Москву

Следует отметить, что в российской столице все чаще сообщают о взрывах и пожарах. Россияне заявляют, что якобы Москву атакуют дроны. При этом они утверждают, что ПВО их сбивает. Подобные сообщения появляются в сети почти каждый день.

Напомним, что одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 30 июля. Тогда дроны попали в элитный комплекс "Москва-сити". Была повреждена так называемая "министерская башня". Там расположены офисы сразу трех российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.

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