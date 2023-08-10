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У Москві знову поскаржилися на атаку дронів і заявили про дві збиті цілі

Фото: у Москві знову поскаржилися на атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Росії знову заявили про нічну атаку невідомих безпілотників. Повідомляється, що сили ППО нібито знищили два дрони біля Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна.

"Вночі, близько четвертої години ранку, сили ППО збили два ударні БПЛА, що летять у бік міста. Один у Калузької області, інший у районі ЦКАД", - повідомив Собянін у своєму Telegram-каналі.

Також повідомляється, що через "підозрілу активність у небі" тимчасово закрито аеропорт "Внуково" тимчасово закрито, відомо про затримку як мінімум п'яти рейсів.

У Міноборони РФ заявили, що нібито два БПЛА, що летять у напрямку Москви, знищені засобами ППО в небі над Малоярославським районом Калузької області та над територією Одинцовського району Московської області.

Обстріли Москви

В останні тижні в РФ нерідко заявляють про обстріл Москви безпілотниками. Останній подібний випадок стався 9 серпня, коли вибухи лунали у столиці РФ та Підмосков'ї.

Також повідомлялося про вибухи на території "Москва-сіті". У мережі публікували інформацію про потерпілого внаслідок атаки, хоча Собянін запевняв у нібито відсутності жертв.

Telegram-канали повідомляли, що вибухи лунали і в "Міністерській вежі", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

Детальні про вибухи можна прочитати у матеріалі РБК-Україна

 

 

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