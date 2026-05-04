У Москві знайшли мертвим творця найстрашнішої вогнеметної системи РФ

У Москві знайшли мертвим колишнього командувача військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) РФ Станіслава Петрова. Попередньо, він скоїв самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Тіло 87-річного генерала виявили вранці 4 травня у його квартирі в центрі міста, у так званому Будинку на набережній. Загиблого знайшли близько 7-ї ранку, поруч із ним лежав пістолет. Слідчі розглядають самогубство як основну версію події.

Що відомо про генерала

Станіслав Петров був останнім командувачем військ хімічного захисту СРСР. Після розпаду Союзу він очолив новостворені війська РХБЗ Росії, якими керував до 2001 року. Він також відіграв важливу роль у створенні важкої вогнеметної системи ТОС-1 "Буратіно".

Після завершення активної служби Петров перейшов до наукової діяльності. Він працював у військовому інституті та обіймав посаду головного редактора профільного видання.

Петров також працював головним науковим співробітником у 27-му науковому центрі. Ця російська установа перебуває під санкціями України, ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії та Канади через причетність до розробки та застосування хімічних речовин у військових цілях.

Що відомо про ТОС-1 "Буратіно"

ТОС-1 "Буратіно" - це радянська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм на шасі танка Т-72. Озброєна 30 некерованими термобаричними ракетами, призначена для знищення живої сили, техніки й укріплень противника на відстані до 3,5 км.

Вперше застосована в Афганістані, згодом - у Чечні, Сирії та в Україні. Через надзвичайну руйнівність та площу ураження використання "Буратіно" може становити порушення гуманітарного права.