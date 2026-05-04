В Москве нашли мертвым создателя самой страшной огнеметной системы РФ

В Москве нашли мертвым бывшего командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Станислава Петрова. Предварительно, он совершил самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

Тело 87-летнего генерала обнаружили утром 4 мая в его квартире в центре города, в так называемом Доме на набережной. Погибшего нашли около 7 утра, рядом с ним лежал пистолет. Следователи рассматривают самоубийство как основную версию происшествия.

Что известно о генерале

Станислав Петров был последним командующим войсками химической защиты СССР. После распада Союза он возглавил вновь созданные войска РХБЗ России, которыми руководил до 2001 года. Он также сыграл важную роль в создании тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Буратино".

После завершения активной службы Петров перешел к научной деятельности. Он работал в военном институте и занимал должность главного редактора профильного издания.

Петров также работал главным научным сотрудником в 27-м научном центре. Это российское учреждение находится под санкциями Украины, ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Канады из-за причастности к разработке и применению химических веществ в военных целях.

Что известно о ТОС-1 "Буратино"

ТОС-1 "Буратино" - это советская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на шасси танка Т-72. Вооружена 30 неуправляемыми термобарическими ракетами, предназначена для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 3,5 км.

Впервые применена в Афганистане, впоследствии - в Чечне, Сирии и в Украине. Из-за чрезвычайной разрушительности и площади поражения использование "Буратино" может представлять нарушение гуманитарного права.