UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві заявили про збиття безпілотників. У столиці РФ затримуються вильоти літаків

Ілюстративне фото: у Москві заявили про збиття безпілотників (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські сили ППО нібито відбили атаку безпілотника, що летів на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Вночі суботи, 7 жовтня, російська ППО нібито збила безпілотник в Істринському міському окрузі відбито атаку безпілотника, що летів на Москву.

Попередньо, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

Окрім того у російській столиці оголошено план "Килим" - аеропорти Внуково і Шереметьєво тимчасово не працюють, відповідна інформація з'явилася на онлайн-табло.

Перенесено щонайменше дев'ять рейсів, ще два скасовано. Крім того, вісім літаків зараз затримують свій виліт у Домодєдово і Шереметьєво.

Удари дронів по Москві

Нагадаємо, у російській столиці досить часто розповідають про так звані "атаки безпілотників". При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

Одна з найбільших атак була у ніч проти 30 липня, коли невідомі безпілотники вдарили у діловий центр російської столиці - "Москва-сіті". Дрони поцілили у так звану "урядову вежу", де розташовані офіси Мінекономрозвитку, Мінпромторгу, Мінкомзв'язку РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМоскваПВО