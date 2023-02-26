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В Москве на заводе произошел взрыв с последующим возгоранием

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Москва, Воскресенье 26 февраля 2023 22:46
В Москве на заводе произошел взрыв с последующим возгоранием Иллюстративное фото: В Москве на заводе произошел взрыв с последующим возгоранием (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье вечером, 26 февраля, в российской столице произошел взрыв с последующим возгоранием на территории одного из заводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское СМИ "ТАСС".

По данным издания, взрыв и обрушение с последующим пожаров случился на территории завода на северо-востоке города.

"По адресу: Алтуфьевское шоссе, 79б, на территории завода начался пожар в ангаре. Внутри горящего строения произошел взрыв емкости с дизелем, после чего ангар обрушился", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что огонь быстро распространяется по территории ангара.

Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.

Напомним, ранее в центре Москвы произошел пожар в гостинице одного из крупнейших производителей кабелей.

Кроме того, 12 февраля в Москве начался пожар в одном из небоскребов бизнес-центра "Москва-Сити".

Позже пожар произошел возле московского исследовательского института. Очевидцы сообщали о звуках взрывов.

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