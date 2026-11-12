У Москві закрили всі аеропорти, в мережі пишуть про рекордний "наліт" дронів

Увечері 12 листопада Москву атакувала рекордна кількість безпілотників. Через масований наліт у столиці РФ закрили всі чотири аеропорти, що призвело до затримок рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання MSK1.RU.
В мережі з'явилася інформація, що російська столиця зазнала рекордної за кількістю дронів атаки.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що менш ніж за годину сили ППО нібито збили 46 безпілотників, які летіли в бік міста.
Згодом загальна кількість начебто знищених дронів зросла до 51, а в Підмосков'ї оголосили режим безпілотної небезпеки.
На тлі атаки дронів у Москві обмежили роботу всіх чотирьох головних аеропортів - Внуково, Домодедово, Шереметьево та Жуковского.
Першим на особливий режим роботи перейшов аеропорт Внуково, а згодом аналогічні обмеження ввели і в інших.
Згідно з даними онлайн-табло, в аеропортах почалися затримки літаків.
Найскладніша ситуація спостерігається у Внуково, де на приліт затримується близько десятка рейсів, через що на табло утворилася суцільна смуга запізнень.
У Шереметьево фіксують затримки близько двох десятків літаків, переважно на приліт, проте більшість рейсів виконується за розкладом.
Водночас у Домодедово спостерігаються лише поодинокі запізнення, а в аеропорту Жуковський проблем із розкладом наразі немає.
Нагадаємо, що подібні збої в роботі російської авіації через нальоти безпілотників фіксуються вже не вперше.
Зокрема, ввечері 2 листопада атака дронів паралізувала всі чотири аеропорти Москви, а два з них тоді повністю закрили на прийом і виліт літаків.
Тоді російська ППО нібито збила 46 БПЛА за кілька годин.
Ще масштабніший колапс стався наприкінці жовтня.
Тоді 29 жовтня у Росії затримали або скасували понад 460 авіарейсів через рекордну атаку безпілотників, наслідки якої одночасно відчули на собі аеропорти Москви та Санкт-Петербурга.