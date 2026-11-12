У Москві закрили всі аеропорти, в мережі пишуть про рекордний "наліт" дронів

В мережі з'явилася інформація, що російська столиця зазнала рекордної за кількістю дронів атаки.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що менш ніж за годину сили ППО нібито збили 46 безпілотників, які летіли в бік міста.

Згодом загальна кількість начебто знищених дронів зросла до 51, а в Підмосков'ї оголосили режим безпілотної небезпеки.

На тлі атаки дронів у Москві обмежили роботу всіх чотирьох головних аеропортів - Внуково, Домодедово, Шереметьево та Жуковского.

Першим на особливий режим роботи перейшов аеропорт Внуково, а згодом аналогічні обмеження ввели і в інших.

Згідно з даними онлайн-табло, в аеропортах почалися затримки літаків.

Найскладніша ситуація спостерігається у Внуково, де на приліт затримується близько десятка рейсів, через що на табло утворилася суцільна смуга запізнень.

У Шереметьево фіксують затримки близько двох десятків літаків, переважно на приліт, проте більшість рейсів виконується за розкладом.

Водночас у Домодедово спостерігаються лише поодинокі запізнення, а в аеропорту Жуковський проблем із розкладом наразі немає.