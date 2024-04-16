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У Москві загорівся основний в Росії завод боєприпасів для С-300

Фото: завод "Авангард" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард". Завод входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ASTRA".

За попередніми даними, пожежа поширилася на територію 50 квадратних метрів. Однак її змогли локалізувати працівники пожежної охорони, які прибули на допомогу.

Що стало причиною пожежі та чи є жертви - наразі не відомо.

Що виробляють на заводі "Авангард"

АТ Московський машинобудівний завод "Авангард" входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей". На цьому підприємстві виробляють боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

При цьому на сайті заводу вказано, що підприємство є основним у Росії, що виробляє ці ракети. За даними 2017 року - на заводі працювали 2,5 тисячі працівників. 

Раніше повідомлялось, що в російському Єкатеринбурзі сталася велика пожежа на території цеху машинобудівного заводу "Уралмаш". Вогонь поширився на площу кілька тисяч квадратних метрів.

А в лютому в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", який займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.

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