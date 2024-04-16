RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Москве загорелся единственный в России завод боеприпасов для С-300

Фото: завод "Авангард" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В Москве произошел пожар на территории завода "Авангард". Завод входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ASTRA".

По предварительным данным, пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако ее смогли локализовать прибывшие на помощь работники пожарной охраны.

Что стало причиной пожара и есть ли жертвы - пока неизвестно.

Производящие на заводе "Авангард"

АО Московский машиностроительный завод "Авангард" входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", производя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

При этом на сайте завода указано, что предприятие является единственным в России, производящим эти ракеты. По данным 2017 года – на заводе работали 2,5 тысячи работников.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел большой пожар на территории цеха машиностроительного завода "Уралмаш". Огонь распространился на площадь в несколько тысяч квадратных метров.

А в феврале в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваПожарВойна в Украине