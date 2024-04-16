В Москве загорелся единственный в России завод боеприпасов для С-300

По предварительным данным, пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. Однако ее смогли локализовать прибывшие на помощь работники пожарной охраны.

Что стало причиной пожара и есть ли жертвы - пока неизвестно.

Производящие на заводе "Авангард"

АО Московский машиностроительный завод "Авангард" входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", производя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

При этом на сайте завода указано, что предприятие является единственным в России, производящим эти ракеты. По данным 2017 года – на заводе работали 2,5 тысячи работников.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел большой пожар на территории цеха машиностроительного завода "Уралмаш". Огонь распространился на площадь в несколько тысяч квадратных метров.

А в феврале в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.

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