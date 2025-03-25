У Москві вигадали причину відсутності спільної заяви з США: винна Україна

Москва заявила, що Україна начебто зірвала ухвалення спільної заяви з США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді. У Кремлі не стали говорити про конкретний зміст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Переговори між Росією та США в Ер-Ріяді, які тривали 12 годин, завершилися без ухвалення спільної заяви. За версією Москви, причиною цього стала позиція України.
Про це в ефірі телеканалу "Россия-24" заявив перший заступник голови комітету РФ з оборони та безпеки Володимир Чижов.
Він наголосив, що сторони, попри всі обговорення, не змогли ухвалити підсумковий документ.
"Те, що вони сиділи 12 годин і як би погодили спільну заяву, яка, однак, не була прийнята через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично", - заявив Чижов.
Водночас він не уточнив, у чому саме полягала позиція України і як вона могла вплинути на результати переговорів.
Чижов також не розкрив деталей обговорень, зазначивши, що їх зміст, можливо, буде оприлюднений пізніше.
За даними ЗМІ, переговори між США і РФ 24 березня тривали понад 12 годин. Днем раніше в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та України. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що ці переговори сприятимуть просуванню до реального миру.
У Держдепі США зазначили, що Україна і Росія зараз ближче до припинення вогню, ніж будь-коли раніше.
Сьогодні у Кремлі заявили, що переговори між Росією та США будуть продовжені, до них залучать ООН та інші країни. Обговорення в Ер-Ріяді охоплювало широкий спектр питань.
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