У Москві вигадали причину відсутності спільної заяви з США: винна Україна

Переговори між Росією та США в Ер-Ріяді, які тривали 12 годин, завершилися без ухвалення спільної заяви. За версією Москви, причиною цього стала позиція України.

Про це в ефірі телеканалу "Россия-24" заявив перший заступник голови комітету РФ з оборони та безпеки Володимир Чижов.

Він наголосив, що сторони, попри всі обговорення, не змогли ухвалити підсумковий документ.

"Те, що вони сиділи 12 годин і як би погодили спільну заяву, яка, однак, не була прийнята через позицію України, це теж дуже характерно і симптоматично", - заявив Чижов.

Водночас він не уточнив, у чому саме полягала позиція України і як вона могла вплинути на результати переговорів.

Чижов також не розкрив деталей обговорень, зазначивши, що їх зміст, можливо, буде оприлюднений пізніше.