Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде, которые длились 12 часов, завершились без принятия совместного заявления. По версии Москвы, причиной этого стала позиция Украины.

Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил первый заместитель председателя комитета РФ по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Он подчеркнул, что стороны, несмотря на все обсуждения, не смогли принять итоговый документ.

"То, что они сидели 12 часов и как бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже очень характерно и симптоматично", - заявил Чижов.

В то же время он не уточнил, в чем именно заключалась позиция Украины и как она могла повлиять на результаты переговоров.

Чижов также не раскрыл деталей обсуждений, отметив, что их содержание, возможно, будет обнародовано позже.