UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Москві вигадали причину, чому їм не підходить Ватикан для переговорів з Україною

Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ватикан погано підходить для Росії як місце для переговорів між Москвою і Києвом. Це католицький майданчик.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав. Коли православні країни будуть на католицькому майданчику обговорювати питання, що стосуються усунення першопричин", - сказав він.

За його словами, одна з першопричин - "це курс на знищення Української православної церкви" Московського патріархату.

Він заявив, що Москва не дозволить російськомовному населенню України залишатися під владою так званої "хунти" на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Лавров заявив, що для Росії було б "злочином" дозволити цьому статися. Він додав, що найпростішим способом врегулювання конфлікту була б вимога міжнародної спільноти до України скасувати закони, що дискримінують російськомовних.

 

 

Переговори між Росією та Україною

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 травня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після чого заявив, що Москва і Київ вестимуть двосторонні переговори.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів. За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію.

Римський понтифік Лев XIV готовий провести переговори між Росією та Україною, заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Перемир'я Росії та УкраїниВатикан