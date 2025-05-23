У Москві вигадали причину, чому їм не підходить Ватикан для переговорів з Україною

Ватикан погано підходить для Росії як місце для переговорів між Москвою і Києвом. Це католицький майданчик.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
"Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів. Ну, трошки це неелегантно, я б сказав. Коли православні країни будуть на католицькому майданчику обговорювати питання, що стосуються усунення першопричин", - сказав він.
За його словами, одна з першопричин - "це курс на знищення Української православної церкви" Московського патріархату.
Він заявив, що Москва не дозволить російськомовному населенню України залишатися під владою так званої "хунти" на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
Лавров заявив, що для Росії було б "злочином" дозволити цьому статися. Він додав, що найпростішим способом врегулювання конфлікту була б вимога міжнародної спільноти до України скасувати закони, що дискримінують російськомовних.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 травня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, після чого заявив, що Москва і Київ вестимуть двосторонні переговори.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів. За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію.
Римський понтифік Лев XIV готовий провести переговори між Росією та Україною, заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.
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