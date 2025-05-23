RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Москве выдумали причину, почему им не подходит Ватикан для переговоров с Украиной

Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ватикан плохо подходит для России в качестве места для переговоров между Москвой и Киевом. Это католическая площадка.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Ну, немножко это неэлегантно, я бы сказал. Когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин", - сказал он.

По его словам, одна из первопричин - "это курс на уничтожение Украинской православной церкви" Московского патриархата.

Он заявил, что Москва не позволит русскоязычному населению Украины оставаться под властью так называемой "хунты" во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Лавров заявил, что для России было бы "преступлением" позволить этому случиться. Он добавил, что самым простым способом урегулирования конфликта было бы требование международного сообщества к Украине отменить законы, дискриминирующие русскоязычных.

 

Переговоры между Россией и Украиной

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 мая провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего заявил, что Москва и Киев будут вести двусторонние переговоры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров. По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию.

Римский понтифик Лев XIV готов провести переговоры между Россией и Украиной, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие России и УкраиныВатикан