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У Москві трапився вибух на одному із заводів

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Вівторок 01 серпня 2023 22:19
У Москві трапився вибух на одному із заводів Фото: у Москві трапився вибух на одному із заводів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Москві ввечері вівторка, 1 серпня, трапився вибух на заводі лічильно-аналітичних машин. На місце події вже вирушили пожежні бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистські Telegram-канали.

За попередніми даними вибух трапився на шостому поверсі заводу лічильно-аналітичних машин. Як повідомляють очевидці, у будівлі почалась пожежа та з вікон валить густий дим.

Інформація про постраждалих не надходила.

Пізніше стало відомо, що з території заводу було евакуйовано 40 осіб.

"На заводі лічильно-аналітичних машин у Москві на Нижній Красносільській вулиці сталася пожежа, евакуйовано 40 осіб", - пишуть російські ЗМІ.

У Москві трапився вибух на одному із заводів

Атака дронів на Москву

У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті".

Детальніше про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що бізнес-центр "Москва-Сіті" в російській столиці зазнає атаки дронів вдруге за останні три дні. Так, вночі 30 липня дрони також вдарили по "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств.

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