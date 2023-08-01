В Москве произошел взрыв на одном из заводов

В Москве вечером вторника, 1 августа, произошел взрыв на заводе счетно-аналитических машин. На место происшествия уже отправились пожарные бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские Telegram-каналы.

По предварительным данным, взрыв произошел на шестом этаже завода счетно-аналитических машин. Как сообщают очевидцы, в здании начался пожар и из окон валит густой дым.

Информация о пострадавших не поступала.

Атака дронов на Москву.

В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити".

Подробнее об этой атаке – читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что бизнес-центр "Москва-Сити" в российской столице подвергается атакам дронов второй раз за последние три дня. Ночью 30 июля дроны также ударили по "Москва-Сити", где располагаются офисы трех российских министерств.

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