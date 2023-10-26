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В Москве на ТЭЦ загорелся газопровод: поднялся густой дым

Москва, Четверг 26 октября 2023 16:50
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В Москве на ТЭЦ загорелся газопровод: поднялся густой дым Иллюстративное фото: в Москве на ТЭЦ загорелся газопровод (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве на территории теплоэлектроцентрали начался сильный пожар. Там загорелся газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации пропагандистского канала, у здания на территории ТЭЦ-16, в котором начался пожар, уже обвалилась крыша. Все заволокло густым дымом. Пожару присвоили первый ранг сложности.

В сети уточняют, что спасатели пока не тушат пожар, поскольку ждут, пока на территории предприятия полностью отключат электроэнергию.

Пожары и взрывы в России

Напомним, последнее время на территории России все чаще начинаются пожары и гремят взрывы.

Еще месяц назад в Москве на территории торгового центра вспыхнул мощный пожар. Он охватил 500 квадратных метров.

Также в начале сентября в столице РФ произошел пожар на крупнейшем заводе по производству двигателей для авиации.

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