В Москве на ТЭЦ загорелся газопровод: поднялся густой дым

В Москве на территории теплоэлектроцентрали начался сильный пожар. Там загорелся газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По информации пропагандистского канала, у здания на территории ТЭЦ-16, в котором начался пожар, уже обвалилась крыша. Все заволокло густым дымом. Пожару присвоили первый ранг сложности.

В сети уточняют, что спасатели пока не тушат пожар, поскольку ждут, пока на территории предприятия полностью отключат электроэнергию.

Пожары и взрывы в России

Напомним, последнее время на территории России все чаще начинаются пожары и гремят взрывы.

Еще месяц назад в Москве на территории торгового центра вспыхнул мощный пожар. Он охватил 500 квадратных метров.

Также в начале сентября в столице РФ произошел пожар на крупнейшем заводе по производству двигателей для авиации.