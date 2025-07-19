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В Москве и Ростове пожаловались на атаку дронов: остановлено движение поездов

Суббота 19 июля 2025 06:37
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В Москве и Ростове пожаловались на атаку дронов: остановлено движение поездов Фото: в России заявили об атаке дронов (t.me/mchs_official)
Автор: Мария Рагуткина

В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы. Россияне сообщили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские СМИ.

Московский мэр Андрей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщал Собянин.

Взрывы раздавались также в районе подмосковного Дмитрова и Зеленограда.

Кроме того, на атаку беспилотников пожаловались в Ростовской области. По данным РЖД, из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово.

Россияне пожаловались на транспортный коллапс, заявив, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.

Атака дронов в РФ 17 и 18 июля

Напомним, 17 июля дроны атаковали важный для производства ракет химзавод на территории РФ. Удар был нанесен по предприятию "Щекиноазот" в Тульской области. После атаки завод, вероятно, остановил свою работу.

В ночь с 18 на 19 июля в России тоже было громко. На звуки взрывов жаловались в Подмосковье. В Дмитрове сообщали, что "что-то взорвалось в поле" на фоне атаки беспилотников.

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