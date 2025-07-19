В Москве и Ростове пожаловались на атаку дронов: остановлено движение поездов

Фото: в России заявили об атаке дронов (t.me/mchs_official)

В Москве и Ростове-на-Дону в ночь на 19 июля гремели взрывы. Россияне сообщили об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и российские СМИ.

Московский мэр Андрей Собянин утверждал, будто беспилотники были сбиты на подлете к российской столице. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщал Собянин. Взрывы раздавались также в районе подмосковного Дмитрова и Зеленограда. Кроме того, на атаку беспилотников пожаловались в Ростовской области. По данным РЖД, из-за повреждения контактной сети приостановлено движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово. Россияне пожаловались на транспортный коллапс, заявив, что междугородние поезда задерживаются на несколько часов.