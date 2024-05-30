ua en ru
Чт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Москві сталася сильна пожежа, вогонь намагаються загасити за допомогою авіації

Москва, Росія, Четвер 30 травня 2024 06:48
UA EN RU
У Москві сталася сильна пожежа, вогонь намагаються загасити за допомогою авіації Фото: у Москві сталася сильна пожежа на складі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Москві (Російська Федерація) сьогодні, 30 травня, сталася потужна пожежа на складі площею дві тисячі квадратних метрів. Для гасіння полум'я задіяний гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МНС Росії та росЗМІ.

Вогняна НП сталася на сході столиці країни-агресора в Новогіреєвському районі. Через сильну пожежу була перекрита Мартенівська вулиця, де розташована ця будівля.

Російські МНСники кажуть, що гасіння пожежі на складі у Москві ускладнює "високе пожежне навантаження будівлі"

Зазначається, що усередині знаходяться місткості з легкозаймистою рідиною.

Також в російському міністерстві розповіли, що вогонь намагаються загасити 120 пожежників, задіяні 40 одиниць техніки та гелікоптер Ка-32.

Як пише російська преса, пожежі на складі на сході Москві надали 3-й ранг складності. Місцеві жителі розповіли, що було чути якісь "хлопки" під час вогняної НП.

Нагадаємо, раніше у травні в Москві палала будівля управи (адміністрації) району Соколина гора. При цьому в МНС РФ стверджували, що пожежа сталася у "торгово-офісній будівлі".

Також цього місяця у російському Наро-Фомінську, що розташований під Москвою, спалахнула велика пожежа на складі будматеріалів.

А от в середині квітня у Москві сталася пожежа на території заводу "Авангард". Він входить до складу акціонерного товариства "Концерн повітряно-космічної оборони "Алмаз-Антей".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Пожежа
NEWS
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи