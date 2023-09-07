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У Москві сталася пожежа на найбільшому заводі з виробництва двигунів для авіації

Фото: пожежа на заводі "Салют" у Москві сталася 7 вересня (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Москві сталася пожежа на заводі "Салют". Він є одним із найбільших підприємств у Росії з виробництва двигунів для авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

"Пожежа на заводі "Салют" у Москві. Зайнялася лабораторія, де зберігався горючий натрій", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу, із будівлі, розташованої на вулиці Плеханова, евакуюють людей. Крім того, пожежі вже надали підвищений ранг.

"З вікон 3 поверхи валить густий чорний дим", – уточнює Mash.

Оновлено. Як уточнив Mash, пожежу вже нібито ліквідовано. Місцева влада повідомила, що площа загоряння була нібито "всього 6 квадратних метрів".

Що відомо про завод "Салют" у Москві

Завод "Салют" - одне з найбільших підприємств Росії з виробництва авіаційних двигунів. Крім того, підприємство займається виготовленням корабельних радарів. З 2022 року підприємство перебуває під санкціями США.

Пожежі на заводах Москви

У Москві постійно відбуваються пожежі, зокрема, здебільшого епіцентром пожеж стають заводи, пов'язані з виробництвом оборонного комплексу РФ.

Наприклад, у середині серпня стався вибух на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де, ймовірно, загинуло понад 10 людей. Також у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами 21 серпня.

Окрім того, російську столицю постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці вже попередили мешканців Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.

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