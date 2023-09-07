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В Москве произошел пожар на крупнейшем заводе по производству двигателей для авиации

Фото: пожар на заводе "Салют" в Москве произошел 7 сентября (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Москве произошел пожар на заводе "Салют". Он является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Пожар на заводе "Салют" в Москве. Загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий", - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, из здания, расположенного на улице Плеханова, эвакуируют людей. Кроме того, пожару уже присвоили повышенный ранг.

"Из окон 3 этажа валит густой черный дым", - уточняет Mash.

Обновлено. Как уточнил Mash, пожар уже якобы ликвидирован. Местные власти сообщили, что площадь возгорания была якобы "всего 6 квадратных метров".

Что известно о заводе "Салют" в Москве

Завод "Салют" - одно из крупнейших предприятий России по производству авиационных двигателей. Кроме того, предприятие занимается изготовлением корабельных радаров. С 2022 года предприятие находится под санкциями США.

Пожары на заводах Москвы

В Москве постоянно происходят пожары, в частности, в большинстве случаев эпицентром пожаров становятся заводы, связанные с производством для оборонного комплекса РФ.

Например, в середине августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа.

Кроме того, российскую столицу постоянно атакуют беспилотники. При этом, в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

 

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