У Москві сталася пожежа біля будівлі Федеральної митної служби, лунають вибухи

За даними московських пабліків, вогняна НП сталася в районі Новогірієво.

Також повідомляється, що попередньо горять складські приміщення на вулиці Кусковській, що розташовані недалеко від будівлі Митні.

Як пише Mash, площа пожежі склала вже 800 "квадратів".

Що стало причиною інциденту - поки що не ясно. На місці працюють екстрені служби. Дані про можливі постраждалі або жертви наразі не надходили.

Також у мережі публікують кадри з місця події. На відео можна почути сильні вибухи.

Пожежі у Москві

Зазначимо, що у столиці РФ постійно відбуваються пожежі, зокрема, у більшості випадків епіцентром пожеж стають заводи, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу.

Так, наприклад, потужна пожежа сталася 7 вересня на заводі "Салют" у Москві, який є одним з найбільших підприємств у Росії з виробництва двигунів для авіації.

Нагадаємо також, що в середині серпня стався вибух на Загірському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де, ймовірно, загинуло понад 10 людей. Також у підмосковному Ногінську спалахнула масштабна пожежа на складі з лакофарбовими матеріалами 21 серпня.

Крім того, Москву постійно атакують безпілотники. При цьому в українській розвідці вже попередили жителів Москви, що розслаблятися навряд чи варто, кількість атак дронів тільки збільшуватиметься.