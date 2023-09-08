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В Москве произошел пожар возле здания Федеральной таможенной службы, раздаются взрывы

Фото: в Москве вспыхнул сильный пожар (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В столице РФ Москве произошел сильный пожар в ночь на 8 сентября - столб дыма поднимается возле здания Федеральной таможенной службы, а также звучат звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным московских пабликов, огненное ЧП случилось в районе Новогиреево.

Также сообщается, что предварительно горят складские помещения на Кусковской улице, что расположены недалеко от здания Таможни.

Как пишет Mash, площадь пожара составила уже 800 "квадратов". 

Что стало причиной инцидента - пока не ясно. На месте работают экстренные службы. Данные о возможных пострадавших или жертвах в настоящее время не поступали.

Также в сети публикуют кадры с места происшествия. На видео можно услышать мощные взрывы.

Пожары в Москве

Отметим, что в столице РФ постоянно происходят пожары, в частности, в большинстве случаев эпицентром пожаров становятся заводы, связанные с производством для российского оборонного комплекса.

Так, например, мощный пожар произошел 7 сентября на заводе "Салют" в Москве, который является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.

Напомним также, что в середине августа произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в городе Сергиев Посад Московской области, где, вероятно, погибли более 10 человек. Также в подмосковном Ногинске вспыхнул масштабный пожар на складе с лакокрасочными материалами 21 августа.

Кроме того, Москву постоянно атакуют беспилотники. При этом, в украинской разведке уже предупредили жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

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