UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Москві сталася потужна пожежа в торговому центрі (фото, відео)

Ілюстративне фото: у Москві сталася потужна пожежа в торговому центрі (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У міському окрузі Щербинка, що входить до складу Москви, спалахнула потужна пожежа у торговому центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал "Осторожно, Москва".

За даними МНС, на Сімферопольському шосе у Щербинці загорілися покришки і картон на території ТЦ.

Пожежа охопила 500 квадратних метрів.

Надзвичайні ситуації у Москві

У російській столиці постійно відбуваються пожежі. Зокрема, вони стаються на заводах, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу.

Так, наприклад, вночі 8 вересня у Москві сталася сильна пожежа біля будівлі Федеральної митної служби. Там також лунали звуки вибухів.

Днем раніше у столиці РФ виникла потужна пожежа на заводі "Салют", який є одним з найбільших підприємств у Росії з виробництва двигунів для авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаМоскваРосійська Федерація