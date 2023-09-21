В Москве произошел мощный пожар в торговом центре (фото, видео)

По данным МЧС, на Симферопольском шоссе в Щербинке загорелись покрышки и картон на территории ТЦ.

Пожар охватил 500 квадратных метров.

Чрезвычайные ситуации в Москве

В российской столице постоянно происходят пожары. В частности, они случаютсяна заводах, связанных с производством для оборонного комплекса.

Так, например, ночью 8 сентября в Москве произошел сильный пожар у здания Федеральной таможенной службы. Там также звучали звуки взрывов.

Днем ранее в столице РФ возник мощный пожар на заводе "Салют", который является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.

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