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У Москві спалахнула пожежа на заводі, де виробляють двигуни для літаків МіГ, - ЗМІ

Фото: в Москві спалахнула пожежа на заводі, де виробляють двигуни для літаків МіГ (t.me/shot_shot)
Автор: Марія Кучерявець

У Москві в ніч на 12 травня сталася пожежа сталася на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ. Внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

"У Москві сталася пожежа на території машинобудівного заводу імені В.В. Чернишова, постраждало троє людей. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для літаків МіГ", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу, загоряння виникло в одній із будівель підприємства на Вишневій вулиці близько 4 ранку.

"У кабінеті на другому поверсі спалахнули особисті речі та меблі на площі близько 15 квадратних метрів, від вогню пішло сильне задимлення в приміщенні", - передають в мережі.

Попередньо, пожежу вже ліквідовано, а постраждалих забрала "швидка".

Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів науково-дослідницький інститут.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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