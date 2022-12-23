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У Москві спалахнула пожежа у військовій частині (відео)

Фото: у Москві запалала військова частина (скриншот з відео t.me/bazabazon)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Російської Федерації Москві сталася пожежа на території військової частини в гаражних боксах. На місці події працюють екстрені служби, намагаючись погасити полум'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Москва".

Інцидент стався на 3-й вулиці Соколиної Гори, 10, на сході міста. Зазначається, що пожежа поширилася в одноповерхових боксах на території в/ч.

Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. На гасіння пожежі відправили близько десятка пожежних розрахунків.

У московському управлінні МНС підтверджують факт пожежі та уточнюють, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 (за місцевим часом).

Повідомляється, що постраждалих немає. Дані про подію та заподіяну шкоду уточнюються.

У мережі було опубліковано відео з місця пожежі.

Нагадаємо, перед цим, 13 грудня, у Санкт-Петербурзі сталася пожежа на території заводу "Звезда", яка виробляє двигуни для флоту РФ.

А вчора стало відомо, що спалахнула пожежа на російському крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на ремонті в Мурманську.

Додамо, що на думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, кількість пожеж, що регулярно відбуваються в Росії, тільки збільшуватиметься з кожним тижнем.

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