У Москві спалахнула пожежа в районі заводу "Москвич" (відео)

У Москві сьогодні сталася велика пожежа. Попередньо, там горить сміття в районі заводу "Москвич".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як відомо, площа пожежі вже охопила 70 квадратних метрів. Тим часом в мережі публікують відео, де можна побачити величезний стовп диму, який піднявся в небо.

Деякі джерела пишуть, що горить одноповерховий ангар у промисловій зоні на південному сході Москви. Ймовірно, там сталося загоряння сміття.

"На вулиці Южнопортова, за попередньою інформацією, горить сміття в одноповерховому ангарі. Площа пожежі близько 70 кв. метрів. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи", - інформують російські Telegram-канали.

Про причини пожежі наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що в Москві в ніч на 12 травня сталася пожежа сталася на території машинобудівного заводу, де виготовляють двигуни для літаків МіГ.

Нагадаємо, нещодавно під Москвою горів науково-дослідницький інститут.

Також ми писали, що в центрі Москви в районі ТЕЦ сталося сильне задимлення.

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